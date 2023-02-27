(Рогозина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Рогозин Фёдор
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Рогозин Фёдор
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Рогозин Фёдор
Рождение ребёнка
1848
Сын: Рогозин Иосиф
Отец ребёнка: Рогозин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Фёдор
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно