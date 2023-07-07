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Трушин Владислав Владиславович
Трушин Владислав Владиславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.1979
Пол
Мужской
Отец
Трушин Владислав Николаевич
1945 г.р.
Мать
Трушина Валентина Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1979
Отец:
Трушин Владислав Николаевич
Мать:
Трушина Валентина Петровна
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