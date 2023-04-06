Тарасенкова (Грицаенкова) Васса (Василиса) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1894
Рождение ребёнка
1898
Сын: Тарасенков Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Никитич
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: Шкарупина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Никитич
Рождение ребёнка
13.11.1907
Дочь: Бешенцева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Никитич
Рождение ребёнка
24.07.1914
Сын: Тарасенков Пантелей Андревич
Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Никитич
Смерть
Неизвестно