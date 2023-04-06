Тарасенкова (Грицаенкова) Васса (Василиса) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова (Грицаенкова) Васса (Василиса) Алексеевна

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Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1894

Муж: Тарасенков Андрей Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Тарасенков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: Шкарупина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.11.1907

Дочь: Бешенцева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.07.1914

Сын: Тарасенков Пантелей Андревич

Отец ребёнка: Тарасенков Андрей Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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