Зверкова (Аверкина) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверкова (Аверкина) Анна Матвеевна

Зверкова (Аверкина) Анна Матвеевна

avatar

Место рождения

Новые Пичингуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

05.08.1929

Дата смерти

31.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1929

Отец: Аверкин Матвей Васильевич

Мать: Аверкина Елизавета Васильевна

Новые Пичингуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1959

Сын: Зверков Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Зверков Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1961

Сын: Зверков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Зверков Алексей Степанович

Рождение ребёнка
07.08.1968

Сын: Зверков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Зверков Алексей Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.08.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close