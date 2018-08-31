Зверкова (Аверкина) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1929
Дата смерти31.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1929
Рождение ребёнка
1959
Сын: Зверков Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Зверков Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1961
Сын: Зверков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Зверков Алексей Степанович
Рождение ребёнка
07.08.1968
Сын: Зверков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Зверков Алексей Степанович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.08.2018