Ковалева Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалев Иван Акимович
Мать: Ковалева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиных Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Савиных Валерий Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1976
Дочь: Косова Алевтина Валерьевна
Отец ребёнка: Савиных Валерий Иванович
Смерть
Неизвестно