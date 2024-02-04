Ковалева Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Иван Акимович

Мать: Ковалева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Савиных Валерий Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1976

Дочь: Косова Алевтина Валерьевна

Отец ребёнка: Савиных Валерий Иванович

Смерть
Неизвестно

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