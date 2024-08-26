Ширяева Евгения Васильева
Место рождения
Дата рождения1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1916 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Матвей Феофанов Ширяев,первым браком,православный (18 лет). Села Сокольих Гор крестьянина Василия Иванова Сидорова дочь девица Евгения Васильева,православная (19 лет).
Смерть
Неизвестно