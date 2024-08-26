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Ширяева Евгения Васильева

Место рождения

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
10.02.1916 ст.

Муж: Ширяев Матвей Феофанов

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Матвей Феофанов Ширяев,первым браком,православный (18 лет). Села Сокольих Гор крестьянина Василия Иванова Сидорова дочь девица Евгения Васильева,православная (19 лет).
Смерть
Неизвестно

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