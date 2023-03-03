Крылов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Крылов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1913
Крылов Сергей Иванович. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Первым браком. 18 лет Аляпскова Анисия Арсеньевна. Невеста. Дочь казака, девица Чесноковского посёлка. Первым браком. 17 лет Крипаков Сидор.... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1914
Сын: Крылов Прокопий Сергеевич
Мать ребёнка: Крылова Анисия Арсеньевна
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно