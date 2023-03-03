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Крылов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1876 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1897 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Крылов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1913

Жена: Крылова Анисия Арсеньевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Крылов Сергей Иванович. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Первым браком. 18 лет Аляпскова Анисия Арсеньевна. Невеста. Дочь казака, девица Чесноковского посёлка. Первым браком. 17 лет Крипаков Сидор.... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1914

Сын: Крылов Прокопий Сергеевич

Мать ребёнка: Крылова Анисия Арсеньевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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