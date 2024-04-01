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Bøe Niels Sjursen

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1804

Сын: Bø Sjur Bøe Nielsen

Мать ребёнка: Bø (Væthe) Brita Wæthe Bergesdotter

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Nielsdatter Brithe Bøe

Мать ребёнка: Bø (Væthe) Brita Wæthe Bergesdotter

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