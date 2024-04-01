Bøe Niels Sjursen
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1804
Сын: Bø Sjur Bøe Nielsen
Мать ребёнка: Bø (Væthe) Brita Wæthe Bergesdotter
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Nielsdatter Brithe Bøe
Мать ребёнка: Bø (Væthe) Brita Wæthe Bergesdotter