Петрова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.10.1870
Рождение ребёнка
07.03.1878
Сын: Синельников Василий Стефанов
Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров
Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1881
Сын: Синельников Димитрий Стефанов
Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Синельникова Мария Стефанова
Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров
Рождение ребёнка
23.02.1887
Сын: Синельникова Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров
Рождение ребёнка
25.07.1888
Сын: Синельникова Елена Стефанова
Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров
Рождение ребёнка
23.11.1889
Сын: Синельников Андрей Стефанов
Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров
Рождение ребёнка
05.06.1891
Дочь: Синельникова Агрипина Стефанова
Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров
Рождение ребёнка
07.04.1892
Сын: Синельников Максим Стефанов
Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров
Смерть
Неизвестно