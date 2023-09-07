Петрова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Параскева

Петрова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1870

Муж: Синельников Стефан Никаноров

Рождение ребёнка
07.03.1878

Сын: Синельников Василий Стефанов

Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1881

Сын: Синельников Димитрий Стефанов

Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Синельникова Мария Стефанова

Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров

Рождение ребёнка
23.02.1887

Сын: Синельникова Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров

Рождение ребёнка
25.07.1888

Сын: Синельникова Елена Стефанова

Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров

Рождение ребёнка
23.11.1889

Сын: Синельников Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров

Рождение ребёнка
05.06.1891

Дочь: Синельникова Агрипина Стефанова

Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров

Рождение ребёнка
07.04.1892

Сын: Синельников Максим Стефанов

Отец ребёнка: Синельников Стефан Никаноров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close