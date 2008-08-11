Хафизов Амир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизов Амир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.2008

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.2008

Отец: Хафизов Тахир

Мать: Элина

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