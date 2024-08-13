Берестнева (Берестнева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерестнева (Берестнева) Евдокия

Берестнева (Берестнева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Берестнева) Домника Петровна

Отец ребёнка: Берестнев Петр Антонович

Рождение ребёнка
?.03.1834

Сын: Берестнев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Берестнев Петр Антонович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.