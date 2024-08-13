Берестнева (Берестнева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Берестнева) Домника Петровна
Отец ребёнка: Берестнев Петр Антонович
Рождение ребёнка
?.03.1834
Сын: Берестнев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Берестнев Петр Антонович