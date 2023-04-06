Высоцкая (Рядова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
19.08.1899
Дочь: Высоцкая Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович
Рождение ребёнка
17.05.1901
Дочь: Мельникова Полина (Полинария Пелагея) Николаевна
Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович
Рождение ребёнка
03.12.1902
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович
Рождение ребёнка
28.10.1905
Сын: Высоцкий Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович
Рождение ребёнка
27.02.1909
Сын: Высоцкий Константин Николаевич
Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Высоцкий Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно