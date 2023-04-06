Высоцкая (Рядова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкая (Рядова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1898

Муж: Терентьев Николай Миронович

Рождение ребёнка
19.08.1899

Дочь: Высоцкая Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович

Высокое, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.05.1901

Дочь: Мельникова Полина (Полинария Пелагея) Николаевна

Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович

Высокое, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.12.1902

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович

Высокое, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.10.1905

Сын: Высоцкий Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович

Высокое, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.02.1909

Сын: Высоцкий Константин Николаевич

Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович

Высокое, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович

Высокое, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Высоцкий Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Терентьев Николай Миронович

Высокое, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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