Хромов Климент Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромов Климент Елисеевич

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Место рождения

Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Яковлевых Мария Клементьевна

Мать ребёнка: Хромова Пелагея Ивановна

Ведомство Чаусовского острога
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
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