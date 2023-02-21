Хромов Климент Елисеевич
Место рожденияВедомство Чаусовского острога д. Мельникова
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Яковлевых Мария Клементьевна
Мать ребёнка: Хромова Пелагея Ивановна
Ведомство Чаусовского острога
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хромова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно
с.Ушковское Верхнекаинского уезда