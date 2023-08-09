Столярова Людмила Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова Людмила Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Столяров Игорь Владимирович

Мать: Столярова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Додонова Дарья Денисовна

Отец ребёнка: Додонов Денис Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Додонова Дарина Денисовна

Отец ребёнка: Додонов Денис Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додонов Даниил Денисович

Отец ребёнка: Додонов Денис Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додонов Денис Викторович

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