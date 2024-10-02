Fleisch(Mann) Christoph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fleisch(Mann) Christoph

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

1722 г.р.

Жена

Дети

Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1793 г.р.
Вычислено 1797 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Fleisch(Mann) Johann Andreas

Мать: Fleisch(Mann) Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Fleisch(Mann) (Kiel) ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Fleisch(Mann) Michael

Мать ребёнка: Fleisch(Mann) (Kiel) ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Fleisch(Mann) Jacob

Мать ребёнка: Fleisch(Mann) (Kiel) ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Fleisch(Mann) Christoph

Мать ребёнка: Fleisch(Mann) (Kiel) ?

Смерть
Неизвестно

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