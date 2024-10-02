Fleisch(Mann) Christoph
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Fleisch(Mann) Johann Andreas
Мать: Fleisch(Mann) Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Fleisch(Mann) (Kiel) ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Мать ребёнка: Fleisch(Mann) (Kiel) ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Fleisch(Mann) Jacob
Мать ребёнка: Fleisch(Mann) (Kiel) ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Мать ребёнка: Fleisch(Mann) (Kiel) ?
Смерть
Неизвестно