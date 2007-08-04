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Кузнецова Дарья Сергеевна
Кузнецова Дарья Сергеевна
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Древо
Место рождения
Армавир
, город Армавир, Краснодарский край
Дата рождения
04.08.2007
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Сергей Петрович
1973 г.р.
Мать
Слугина Анастасия Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.2007
Отец:
Кузнецов Сергей Петрович
Мать:
Слугина Анастасия Владимировна
Армавир
, город Армавир, Краснодарский край
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