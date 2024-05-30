Лапотюк Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапотюк Петр Карпович
Мать: Матрона Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замосенчук Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Замосенчук Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габривская Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Замосенчук Владимир
Смерть
Неизвестно