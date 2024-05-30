Лапотюк Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапотюк Лидия Петровна

Лапотюк Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

аа
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапотюк Петр Карпович

Мать: Матрона Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замосенчук Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Замосенчук Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габривская Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Замосенчук Владимир

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.