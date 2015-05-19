Мингазетдинова Самира Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингазетдинова Самира Артуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2015

Отец: Мингазетдинов Артур Фанович

Мать: Мингазетдинова Екатерина Олеговна

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