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Мингазетдинова Самира Артуровна
Мингазетдинова Самира Артуровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.2015
Пол
Женский
Отец
Мингазетдинов Артур Фанович
1989 г.р.
Мать
Мингазетдинова Екатерина Олеговна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2015
Отец:
Мингазетдинов Артур Фанович
Мать:
Мингазетдинова Екатерина Олеговна
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