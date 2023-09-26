Грибов (Смирнов) Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибов (Смирнов) Алексей Федорович

Место рождения

Костромская губерния,Овсяновская волость,Варнавинский уезд, дер.Дмитриевка (Порубки)

Дата рождения

17.07.1902 ст.

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1902 ст.

Отец: Смирнов Федор Андреевич

Мать: Смирнова Анна Ефимовна

Костромская губерния,Овсяновская волость,Варнавинский уезд, дер.Дмитриевка (Порубки)
Рождение ребёнка
02.02.1926

Сын: Грибов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Грибов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Грибов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1936

Дочь: Панасюк Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Грибов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
?.11.1941
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