Грибов (Смирнов) Алексей Федорович
Место рожденияКостромская губерния,Овсяновская волость,Варнавинский уезд, дер.Дмитриевка (Порубки)
Дата рождения17.07.1902 ст.
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1902 ст.
Отец: Смирнов Федор Андреевич
Мать: Смирнова Анна Ефимовна
Костромская губерния,Овсяновская волость,Варнавинский уезд, дер.Дмитриевка (Порубки)
Рождение ребёнка
02.02.1926
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Грибов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Грибов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1936
Дочь: Панасюк Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Грибов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
?.11.1941