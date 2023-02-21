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(Бунакова) Матрена
(Бунакова) Матрена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бунаков Яков
1741 г.р.
Мать
Бунакова (Нецветаева) Маланья
1724 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Бунаков Яков
Мать:
Бунакова Маланья
Смерть
Неизвестно
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