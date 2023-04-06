Петерс (Пертенс) Карл Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петерс (Пертенс) Карл Егорович

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Около 1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Смерть
Около 1929
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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