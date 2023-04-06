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Петерс (Пертенс) Карл Егорович
Петерс (Пертенс) Карл Егорович
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Место рождения
Рига
, Rīga
Дата рождения
Около 1868 ст.
Дата смерти
Около 1929
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
IK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рига
, Rīga
Смерть
Около 1929
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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