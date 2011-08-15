Симкова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симкова Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2011

Отец: Симков Дмитрий Владимирович

Мать: Симкова Ольга Сергеевна

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