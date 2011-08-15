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Симкова Анастасия Дмитриевна
Симкова Анастасия Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.2011
Пол
Женский
Отец
Симков Дмитрий Владимирович
Мать
Симкова Ольга Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2011
Отец:
Симков Дмитрий Владимирович
Мать:
Симкова Ольга Сергеевна
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