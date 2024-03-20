Штрыков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1986
Отец: Штрыков Николай
Рождение ребёнка
01.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штрыкова Мария Алексеевна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
02.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штрыкова Мария Алексеевна
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно