Штрыков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штрыков Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1986

Отец: Штрыков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штрыкова Мария Алексеевна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
02.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штрыкова Мария Алексеевна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штрыкова Мария Алексеевна

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