Хомутов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1885
Отец: Хомутов Максим Максимович
Мать: Неонилла Васильевна
Бракосочетание
19.05.1919
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-NTL4?i=39&wc=QGX8-YMM%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888600&cc=1931806
Смерть
Неизвестно