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Хомутов Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Вычислено 1861 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: Хомутов Максим Максимович

Мать: Неонилла Васильевна

Бракосочетание
19.05.1919

Жена: (Лимонова) Анна Михайловна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-NTL4?i=39&wc=QGX8-YMM%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888600&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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