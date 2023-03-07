Мухачев Аввакум (Обакумко) Михайлов
Место рождениядер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1651
Дата смертиПосле 1684
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1651
Отец: Мухачев Михаил Исаков
Мать: не указана
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: Мухачева Евдокия Иванова
дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1683
Сын: Мухачев Василий Аввакумов
Мать ребёнка: Мухачева Евдокия Иванова
дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухачева Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1684