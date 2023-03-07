Мухачев Аввакум (Обакумко) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачев Аввакум (Обакумко) Михайлов

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Место рождения

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1651

Дата смерти

После 1684

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1651

Отец: Мухачев Михаил Исаков

Мать: не указана

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Мухачев Федот Аввакумов

Мать ребёнка: Мухачева Евдокия Иванова

дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1683

Сын: Мухачев Василий Аввакумов

Мать ребёнка: Мухачева Евдокия Иванова

дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1684
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