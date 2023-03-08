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Даниил Кузьмич Суровнев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1905

Дата смерти

28.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1905

Отец: Суровнев Кузьма

Мать: Суровнева Марфа Давыдовна

Рождение ребёнка
18.12.1925

Дочь: Парамонова Нина Даниловна

Мать ребёнка: Суровнева Анастасия Семеновна

В документах дата стояла 06 января 1926 года
Рождение ребёнка
26.01.1931

Сын: Суровнев Иван Данилович

Мать ребёнка: Суровнева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
15.11.1932

Сын: Суровнев Степан Данилович

Мать ребёнка: Суровнева Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровнева Анастасия Семеновна

Смерть
28.11.1986
Химки, Химки, Московская область
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