Даниил Кузьмич Суровнев
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1905
Дата смерти28.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1905
Отец: Суровнев Кузьма
Рождение ребёнка
18.12.1925
Дочь: Парамонова Нина Даниловна
Мать ребёнка: Суровнева Анастасия Семеновна
В документах дата стояла 06 января 1926 года
Рождение ребёнка
26.01.1931
Мать ребёнка: Суровнева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
15.11.1932
Сын: Суровнев Степан Данилович
Мать ребёнка: Суровнева Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1986
Химки, Химки, Московская область