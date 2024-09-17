Коновалов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова (Сорокина) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
?.12.1949
Сын: Коновалов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Коновалова (Сорокина) Вера Васильевна
Смерть
Неизвестно