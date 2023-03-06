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Букин Авдей Корнилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Букин Корнил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Прасковья Авдеева

Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Иванова

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анастасия Авдеева

Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Иванова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.01.1895

Дочь: Мария Авдеева

Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия (Лукерья) Иванова

Смерть
Неизвестно
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