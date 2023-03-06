Букин Авдей Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Букин Корнил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Прасковья Авдеева
Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Иванова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анастасия Авдеева
Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Иванова
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.01.1895
Дочь: Мария Авдеева
Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно