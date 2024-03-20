Серебрякова Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.?

Дочь: Серебрякова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Серебряков Ататолий Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.?

Дочь: Серебрякова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Серебряков Ататолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Ататолий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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