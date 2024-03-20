Серебрякова Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.?
Дочь: Серебрякова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Серебряков Ататолий Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.?
Дочь: Серебрякова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Серебряков Ататолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно