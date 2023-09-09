Бурносова (Иванова) Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурносова (Иванова) Надежда Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурносов Николай Петрович

Рождение ребёнка
14.08.1959

Дочь: Цисарь (Бурносова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Бурносов Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.03.1965

Сын: Бурносов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Бурносов Николай Петрович

Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
24.04.1970

Сын: Бурносов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Бурносов Николай Петрович

Севск, Севский муниципальный район, Брянская область

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