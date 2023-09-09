Бурносова (Иванова) Надежда Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1959
Дочь: Цисарь (Бурносова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Бурносов Николай Петрович
Рождение ребёнка
05.03.1965
Отец ребёнка: Бурносов Николай Петрович
Рождение ребёнка
24.04.1970
Отец ребёнка: Бурносов Николай Петрович