Мороз Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Мороз Игнат

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1920
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