Мороз Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Мороз Игнат
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1920