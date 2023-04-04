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Сыромятников Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 29.06.1872

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Сыромятников Андрей Фёдорович

Мать: Сыромятникова Мария Алексеевна

Бракосочетание
16.11.1860

Жена: Сыромятникова Пелагея Ефимовна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1861

Сын: Сыромятников Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Пелагея Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 03.01.1864

Сын: Сыромятников Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
20.09.1866

Дочь: Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Пелагея Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1872

Сын: Сыромятников Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Пелагея Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 29.06.1872
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