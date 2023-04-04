Сыромятников Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 29.06.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
16.11.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1861
Сын: Сыромятников Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 03.01.1864
Сын: Сыромятников Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
20.09.1866
Дочь: Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
29.06.1872
Сын: Сыромятников Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Пелагея Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 29.06.1872