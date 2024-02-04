Кузнецов Денис Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Денис Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Дарья

Рождение ребёнка
11.04.2010

Сын: Кузнецов Руслан Денисович

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья

Рождение ребёнка
14.06.2014

Сын: Кузнецов Владислав Денисович

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья

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