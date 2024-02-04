Кузнецов Денис Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Дарья
Рождение ребёнка
11.04.2010
Сын: Кузнецов Руслан Денисович
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья
Рождение ребёнка
14.06.2014
Сын: Кузнецов Владислав Денисович
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья