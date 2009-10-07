Аринбасарова (Коченевская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аринбасарова (Коченевская) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1918

Дата смерти

07.10.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аринбасаров Утевле

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.10.2009
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Похороны
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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