Аринбасарова (Коченевская) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1918
Дата смерти07.10.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аринбасаров Утевле
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.10.2009
Похороны
Неизвестно