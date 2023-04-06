Червяков Савелий Прокопиев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864 ст.
Отец: Червяков Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.
Дочь: Филинова Ольга Саввова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1899 ст.
Мать ребёнка: Червякова Евгения Васильевна
Бракосочетание
10.11.1914 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно