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Червяков Савелий Прокопиев

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864 ст.

Отец: Червяков Прокопий

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.

Дочь: Филинова Ольга Саввова

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Сын: Червяков Иоанн Саввов

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.06.1899 ст.

Сын: Червяков Тимофей Саввов

Мать ребёнка: Червякова Евгения Васильевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1914 ст.

Жена: Червякова Екатерина Андреева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Евгения Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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