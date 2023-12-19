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Баринова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.06.93

Муж: Баринов Александр Васильевич

Рождение
05.05.1957

Отец: Чекушкин Василий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоменкова Александра Викторовна

Отец ребёнка: Фоменков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Баринов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
15.05.1994

Дочь: Баринова Анна Александровна

Отец ребёнка: Баринов Александр Васильевич

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