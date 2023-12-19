Баринова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1957
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.06.93
Рождение
05.05.1957
Отец: Чекушкин Василий Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоменкова Александра Викторовна
Отец ребёнка: Фоменков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Баринов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1994
Дочь: Баринова Анна Александровна
Отец ребёнка: Баринов Александр Васильевич