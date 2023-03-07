Рябева Дарья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябева Дарья Ларионова

Рябева Дарья Ларионова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Рябев Лука Леонтьев

Отец ребёнка: Рябев Леонтий Савельев

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Рябев Ярофей Леонтьев

Отец ребёнка: Рябев Леонтий Савельев

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябев Леонтий Савельев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close