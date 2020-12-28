Денисенко Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.?

Дата смерти

28.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1960

Дочь: Лысова Денисенко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Денисенко Александр

Рождение ребёнка
03.03.1969

Дочь: Прилипко Денисенко Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Денисенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Митя Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Виктор Александрович

Отец ребёнка: Денисенко Александр

Смерть
28.12.2020
Холмская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
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