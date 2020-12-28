Денисенко Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.?
Дата смерти28.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1960
Дочь: Лысова Денисенко Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Денисенко Александр
Рождение ребёнка
03.03.1969
Дочь: Прилипко Денисенко Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Денисенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Митя Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Виктор Александрович
Отец ребёнка: Денисенко Александр
Смерть
28.12.2020
Холмская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край