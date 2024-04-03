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Ефимов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Михайловна

Бракосочетание
09.01.1894 ст.

Жена: Ефимова Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
15.05.1896 ст.

Сын: Ефимов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Матвеевна

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1902 ст.

Сын: Ефимов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Матвеевна

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.

Сын: Ефимов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Матвеевна

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.

Сын: Ефимов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Матвеевна

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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