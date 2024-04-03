Ефимов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Михайловна
Бракосочетание
09.01.1894 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1896 ст.
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
05.05.1902 ст.
Сын: Ефимов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.
Сын: Ефимов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.
Сын: Ефимов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна Матвеевна
Смерть
Неизвестно