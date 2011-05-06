Дятлова (Сладкова) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти06.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дятлов Александр
Рождение ребёнка
22.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дятлов Александр
Рождение ребёнка
06.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дятлов Александр
Смерть
06.05.2011