Дятлова (Сладкова) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлова (Сладкова) Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

06.05.2011

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Сладков Андрей Лаврентьевич

Мать: Сладкова (Шамина) Соломонида Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дятлов Александр

Рождение ребёнка
22.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дятлов Александр

Рождение ребёнка
06.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дятлов Александр

Смерть
06.05.2011

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