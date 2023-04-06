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МухамметКамал

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Место рождения

Новые Карамалы, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Около 1898 г.р.
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Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новые Карамалы, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова

Мать ребёнка: Неизвестно

Новые Карамалы, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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