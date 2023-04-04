Самойлова-Немова (Савкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова-Немова (Савкина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

После 04.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.03.1907

Муж: Самойлов-Немов Василий Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Самойлов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1910

Сын: Самойлов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1913

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.02.1913
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