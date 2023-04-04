Самойлова-Немова (Савкина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиПосле 04.02.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.03.1907
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Самойлов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1910
Сын: Самойлов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1913
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.02.1913