Шнитникова (Бётлинг {Boehtlingk)) Софья Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1840
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1840
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шнитников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шнитников Иван
Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Шнитников Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович
Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1873
Сын: Шнитников Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Никонова Зинаида
Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович
Russia
Рождение ребёнка
11.07.1881
Дочь: Терская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович
1875
Смерть
1930
Крым