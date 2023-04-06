Шнитникова (Бётлинг {Boehtlingk)) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнитникова (Бётлинг {Boehtlingk)) Софья Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.08.1840

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1840

Отец: Von Boehtlingk Nikolai Wilhelm

Мать: Von Boehtlingk Wilhelmina Catharine

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Шнитников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Шнитников Иван

Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Шнитников Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович

Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1873

Сын: Шнитников Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Никонова Зинаида

Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович

Russia
Рождение ребёнка
11.07.1881

Дочь: Терская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Шнитников Николай Фёдорович

1875
Смерть
1930
Крым
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