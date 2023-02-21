Чекалкин Евгений Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Шунина Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Лариса Михайловна
Волгоград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Лариса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Кремёнки Калужская обл.