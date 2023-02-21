Чекалкин Евгений Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкин Евгений Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Мать: Чекалкина Татьяна Карповна

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Шунина Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Лариса Михайловна

Волгоград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Лариса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Кремёнки Калужская обл.
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