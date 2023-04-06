Зазулин Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗазулин Федор Васильевич

Зазулин Федор Васильевич

avatar

Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Зазулин Василий Алексеевич

Мать: Зазулина Акулина Константинова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
22.01.1895

Жена: Зазулина Афанасия Андреева

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.12.1896

Сын: Зазулин Стефан Федорович

Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева

Рождение ребёнка
21.06.1901

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева

Рождение ребёнка
06.08.1903

Сын: Зазулин Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева

Рождение ребёнка
10.02.1907

Сын: Зазулин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева

Рождение ребёнка
24.01.1910

Сын: Зазулин Василий Федорович

Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.12.1911

Сын: Зазулин Николай Федорович

Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева

Рождение ребёнка
22.10.1915

Сын: Зазулин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева

Рождение ребёнка
22.10.1915

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close