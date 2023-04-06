Зазулин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
22.01.1895
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.12.1896
Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева
Рождение ребёнка
21.06.1901
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева
Рождение ребёнка
06.08.1903
Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева
Рождение ребёнка
10.02.1907
Сын: Зазулин Алексей Федорович
Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева
Рождение ребёнка
24.01.1910
Сын: Зазулин Василий Федорович
Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева
Рождение ребёнка
03.12.1911
Сын: Зазулин Николай Федорович
Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева
Рождение ребёнка
22.10.1915
Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева
Рождение ребёнка
22.10.1915
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Зазулина Афанасия Андреева
Смерть
Неизвестно