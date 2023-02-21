Чередова Матрёна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Чередов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно