Чередова Матрёна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Матрёна Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чередов Никита Яковлев

Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чередов Евдоким Яковлев

Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Чередов Трофим Яковлев

Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чередов Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чередов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Чередов Яков Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Яков Никифоров

Смерть
Неизвестно
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