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Козлов Иван Семенов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Козлов Семен Федоров

Мать: Козлова Ульяна Федорова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
17 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
04.02.1791

Жена: Козлова (Благинина) Параскева Стефанова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Камышевского села крестьянин Иван Семенов Козлов браком сочетался февраля 4 числа 1791 на крестьянской дочери девице Параскеве Стефановой Благининой Тобольск 156 15 1135 1791 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно

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