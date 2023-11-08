Козлов Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Козлов Семен Федоров
Мать: Козлова Ульяна Федорова
17 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
04.02.1791
Камышевского села крестьянин Иван Семенов Козлов браком сочетался февраля 4 числа 1791 на крестьянской дочери девице Параскеве Стефановой Благининой Тобольск 156 15 1135 1791 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно