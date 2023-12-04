Литвин-Попович Александр Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин-Попович Александр Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1947

Сын: Литвин-Попович Владимир Александрович

Мать ребёнка: Литвин-Попович Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвин-Попович Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
Полтава
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Полтава
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