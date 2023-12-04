Литвин-Попович Александр Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1947
Сын: Литвин-Попович Владимир Александрович
Мать ребёнка: Литвин-Попович Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Полтава
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Полтава