Малахова Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1857
Дочь: Малахова (Малахова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Малахов Григорий Матвеевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно