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Александр Павлович

Место рождения

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Павел Онуфриевич

Мать: Прасковья Дементьевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1846

Жена: Евдокия Александровна

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Даниил Алексанрович

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Половиков Тихон Алексанрович

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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