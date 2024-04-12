Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Павел Онуфриевич
Мать: Прасковья Дементьевна
Бракосочетание
Около 1846
Жена: Евдокия Александровна
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Даниил Алексанрович
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Половиков Тихон Алексанрович
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно